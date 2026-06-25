Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zwei Raubversuche kurz hintereinander - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 24.06.2026 kam es im Bereich der Königstraße und der Hastener Straße zu zwei Raubversuchen binnen kurzer Zeit mit demselben Modus Operandi. Zunächst bedrohte der bislang unbekannte Täter gegen 19:00 Uhr die Kassiererin eines Supermarktes in der der Hastener Straße und forderte die Herausgabe von Geld. Dabei drohte er mit Reizgas. Als der Versuch scheiterte und Kunden ihn bedrängten, flüchtete der Mann. Gegen 20:00 bedrohte der vermutlich selbe Täter eine Kassiererin in einem Supermarkt in der Königstraße. Auch hier drohte er mit Reizgas und forderte Geld, welches die Kassiererin jedoch aus der geschlossenen Kasse nicht herausgeben konnte. Ein hinzugerufener Mitarbeiter sprach den Unbekannten an, worauf es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung und den Einsatz des Reizgases kam. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der Flüchtige wird als circa 1,80m groß und schlank beschrieben. Er ist etwa 20 Jahre alt und trug einen Strohhut und eine Jeans. Sein Gesicht hatte er verhüllt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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