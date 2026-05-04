Polizei Wuppertal

POL-W: W 88-Jährige am Schraberg überfallen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.04.2026, 15:15 Uhr) raubten zwei bislang unbekannte Täter eine 88-jährige Seniorin in einem Wohngebiet aus. Die Dame war zu Fuß auf der Straße Schraberg in Richtung Schellenbeck unterwegs, als sie in Höhe des Immenweges von einem Mann nach der Uhrzeit gefragt wurde. Zeitgleich kam ein zweiter Mann auf sie zu, entriss ihr die Handtasche und schubste sie. In der Folge stürzte die 88-Jährige zu Boden und erlitt dabei Verletzungen. Anschließend flüchteten die Täter. Zwei Handwerker wurden auf die Situation aufmerksam und eilten den Räubern durch mehrere Straßen hinterher, verloren jedoch den Sichtkontakt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Angreifer sind 16 bis 26 Jahre alt, circa 1,70 m bis 1,75 m groß und von schlanker Statur. Der erste Angreifer hat schwarzes, lockiges Haar. Der zweite Unbekannte war zur Tatzeit mit einer dunklen Kappe und einer blau-grauen Jacke mit der Aufschrift "DFB" bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 zu melden.

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