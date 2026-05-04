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Polizei Wuppertal

POL-W: W 88-Jährige am Schraberg überfallen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.04.2026, 15:15 Uhr) raubten zwei bislang 
unbekannte Täter eine 88-jährige Seniorin in einem Wohngebiet aus.

Die Dame war zu Fuß auf der Straße Schraberg in Richtung Schellenbeck
unterwegs, als sie in Höhe des Immenweges von einem Mann nach der 
Uhrzeit gefragt wurde. Zeitgleich kam ein zweiter Mann auf sie zu, 
entriss ihr die Handtasche und schubste sie. In der Folge stürzte die
88-Jährige zu Boden und erlitt dabei Verletzungen.

Anschließend flüchteten die Täter. 

Zwei Handwerker wurden auf die Situation aufmerksam und eilten den 
Räubern durch mehrere Straßen hinterher, verloren jedoch den 
Sichtkontakt. 

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. 

Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur Behandlung in ein 
Krankenhaus. 

Die Angreifer sind 16 bis 26 Jahre alt, circa 1,70 m bis 1,75 m groß 
und von schlanker Statur.

Der erste Angreifer hat schwarzes, lockiges Haar. Der zweite 
Unbekannte war zur Tatzeit mit einer dunklen Kappe und einer 
blau-grauen Jacke mit der Aufschrift "DFB" bekleidet. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat oder den Tätern 
machen können, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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