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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Cannabisplantage in Solingen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (30.04.2026) konnte in Solingen eine große 
Menge illegaler Cannabispflanzen sichergestellt werden.

Nach dem Hinweis auf einen sehr hohen und unerklärlichen 
Stromverbrauch in einer Gewerbehalle durchsuchten Polizeibeamte auf 
Anordnung des Gerichts die Räume.

Dort konnte eine unsachgemäße Stromabnahme festgestellt werden, die 
dazu genutzt wurde, eine Cannabisplantage zu versorgen.

In insgesamt vier Plantagenräumen konnten circa 1.400 
Cannabispflanzen und die für die Anzucht erforderlichen technischen 
Geräte vorgefunden und sichergestellt werden.

Für den Abtransport und Rückbau unterstützte das Technische 
Hilfswerk.

Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht festgenommen werden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin
Janina Bachtenkirch
0202/5748-104

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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