Polizei Wuppertal

POL-W: SG Cannabisplantage in Solingen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (30.04.2026) konnte in Solingen eine große Menge illegaler Cannabispflanzen sichergestellt werden. Nach dem Hinweis auf einen sehr hohen und unerklärlichen Stromverbrauch in einer Gewerbehalle durchsuchten Polizeibeamte auf Anordnung des Gerichts die Räume. Dort konnte eine unsachgemäße Stromabnahme festgestellt werden, die dazu genutzt wurde, eine Cannabisplantage zu versorgen. In insgesamt vier Plantagenräumen konnten circa 1.400 Cannabispflanzen und die für die Anzucht erforderlichen technischen Geräte vorgefunden und sichergestellt werden. Für den Abtransport und Rückbau unterstützte das Technische Hilfswerk. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht festgenommen werden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

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