Polizei Wuppertal

POL-W: W Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (19.11.2024, gegen 13:30 Uhr) kam es auf der Straße Rädchen in Höhe der Einmündung Echoer Straße in Wuppertal-Ronsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 12-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte von der Echoer Straße nach rechts in die Straße Rädchen abzubiegen, als nach bisherigen Erkenntnissen ein schwarzer Pkw die Vorfahrt des Radfahrers missachtete. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Jugendliche aus. In der Folge stürzte er zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten schwarzen Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

