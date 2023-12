Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Wichlinghausen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (10.12.2023) gegen 23:00 Uhr wurde ein 34-Jähriger am Wichlinghauser Markt Opfer eines Raubdelikts. Zwei ihm unbekannte Personen zeigten dem Geschädigten ein Messer, nahmen ihn in den Schwitzkasten und stahlen seine Halskette. Dann entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung. Die Täter sind circa 170 cm groß und hatten dunkle Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 zu melden. (an)

