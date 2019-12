Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfall auf der Wuppertaler Straße

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 30.12.2019 gegen viertel vor zwei am Nachmittag kam es auf der Wuppertaler Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Eine 75-jährige Solingerin wollte mit ihrer Mercedes A-Klasse von der Tersteegenstraße in die Wuppertaler Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen Fahrradfahrer (48), der die Wuppertaler Straße entlang in Richtung Gräfrather Straße fuhr. Bei der Kollision wurde der 48-jährige Wuppertaler schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war die Wuppertaler Straße zeitweise komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro. (jb)

