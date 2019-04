Polizei Wuppertal

POL-W: RS-Randalierer löst Polizeieinsatz aus

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (13.04.2019) kam es an der Rosenhügeler Straße gegen 00:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 32-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses randalierte im Hausflur und versuchte gewaltsam in die Wohnung anderer Mieter einzudringen. Die Bewohner verschanzten sich in ihren Wohnräumen und alarmierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten bot sich ein Bild der Verwüstung im Treppenhaus. Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Der Remscheider musste anschließend in eine psychologische Einrichtung gebracht werden. (hm)

