POL-KA: (Enzkreis) Neulingen - 12-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Neulingen (ots) - Am Montag gegen 16.30 Uhr ereignete sich in Neulingen in der Nußbaumer Straße Höhe der Hausnummer 55 eine Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes kam auf der Fahrbahn in ortseinwärtiger Richtung zu weit nach links und streifte das radfahrende Kind am Knie. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad des 12-Jährigen zur Seite abgewiesen und er fuhr in das Gebüsch neben der Fahrbahn. Dort stürzte das Kind mit dem Rad über einen Zaun und blieb zunächst leicht verletzt liegen. Der Autofahrer hatte nach dem Streifvorgang kurz angehalten, entfernte sich danach jedoch von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde durch eine unbekannte Zeugin beobachtet und einer weiteren Frau berichtet, welche letztlich nach dem Jungen sah. Die Polizei bittet den Unfallverursacher und die Zeugin sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 zu melden.

Lea Dittrich, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell