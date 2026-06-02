Hochschule der Polizei

HDP-RP: Internationale Projektwoche an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz fördert europäischen Austausch

Büchenbeuren (ots)

Vom 18. bis 22. Mai 2026 begrüßte die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erneut Polizeistudierende und Polizeibedienstete aus neun europäischen Ländern zu einer internationalen Projektwoche. Vertreten waren Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Großbritannien, Luxemburg, Österreich, Rumänien und Spanien. Unter dem Leitthema "Violence in Football" tauschten sich die Teilnehmenden über Strategien im Umgang mit Gewalt bei Fußballveranstaltungen aus und verglichen nationale Ansätze zur Bewältigung aktueller Herausforderungen. In internationalen Arbeitsgruppen wurden Erfahrungen geteilt, gemeinsame Lösungsansätze diskutiert und die Bedeutung einer länderübergreifenden Zusammenarbeit hervorgehoben. Neben dem fachlichen Austausch standen auch praktische Trainingseinheiten auf dem Programm, bei denen polizeiliche Abwehr- und Zugriffstechniken gemeinsam trainiert und verglichen wurden. Darüber hinaus bot die Woche zahlreiche Gelegenheiten, Einblicke in die Polizeiausbildung und den Polizeiberuf in den verschiedenen Ländern zu gewinnen. Die Teilnehmenden zogen ein durchweg positives Fazit. Die Projektwoche ermöglichte nicht nur einen wertvollen Wissens- und Erfahrungsaustausch, sondern förderte auch das Knüpfen internationaler Kontakte und Freundschaften. Damit leistete sie einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der europäischen Zusammenarbeit im Polizeibereich.

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