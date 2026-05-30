POL-PPKO: Sperrung der B258 aufgrund eines Polizeieinsatzes

Koblenz (ots) - Aktuell befinden sich Feuerwehr und Polizei an einem Brandort in der Münzstraße in Koblenz im Einsatz. Soweit bisher bekannt kam es in einem Lagerraum zu einem Brandausbruch, der von der Feuerwehr bereits unter Kontrolle gebracht wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

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