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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sperrung der B258 aufgrund eines Polizeieinsatzes

Müsch - Kirmutscheidermühle (ots)

Die B258 ist derzeit aufgrund eines Polizeieinsatzes zwischen den Ortslagen Müsch und Kirmutscheidermühle in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um. Zu den Hintergründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Wir berichten unaufgefordert nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
-Führungszentrale-

Telefon: 0261-92156110
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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