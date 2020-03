Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Ladendiebe gefasst

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 14.03.2020, gegen 13:15 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Koblenzer Drogeriemarktes einen flüchtigen Ladendieb. Der Mann war zuvor aufgefallen, als er Kosmetika im Wert von ca. 375,-EUR in seiner Jacke versteckte und das Geschäft verließ, ohne zu zahlen. Ein Kunde und eine Mitarbeiterin folgten dem 29-Jährigen Ladendieb zu Fuß in Richtung Marienhof. Gleichzeitig bemerkten Zeugen einen Pkw mit ausländischem Kennzeichen, der fluchtartig die Tatörtlichkeit verließ, als der Fahrer bemerkte, dass der Ladendieb verfolgt wurde. Es war zu vermuten, dass der Fahrer des Pkw mit dem Ladendieb in Verbindung stand. Der Ladendieb entledigte sich in einem nahegelegenen Gebüsch seiner Beute und flüchtete in eine Tiefgarage. Zu diesem Zeitpunkt hatten erste Polizeibeamte der Polizeiinspektion Koblenz 1 Kontakt zum Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Der Mann trug eine Jacke, die für Ladendiebstähle präpariert war. Im Zuge der weiteren Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug, in welche auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, wurde der Pkw in Höhe der Koblenzer Brauerei angetroffen. Im Fahrzeug des 23-jährigen Fahrers fanden die Beamten weitere Kosmetika im Wert von mehr als 1000,-EUR, für welche kein Kaufnachweis erbracht werden konnte. Den Mitarbeitern des geschädigten Drogeriemarktes konnte das Diebesgut wieder zurückgegeben werden. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der notwendigen strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

