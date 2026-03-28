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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: VU mit Sachschaden - Baustellenanhänger beschädigt

Montabaur (ots)

Am 28.03.2026 gegen 02:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, FR Köln, km 86 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, mit einem Baustellenanhänger. Dieser stand als Vorwarner auf dem Seitenstreifen, um die nachfolgende Fahrstreifenreduzierung der eingerichteten Baustelle anzukündigen.

Hierbei wurden der Anhänger und das unfallverursachende Fahrzeug beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Fahrzeugteile des Unfallverursachers ebenfalls beschädigt. Alle Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Anhängers war die Richtungsfahrbahn Köln für ca. 50 Minuten vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth

Telefon: 0260293270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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