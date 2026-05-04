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POL-PDKO: Start der Motorradkontrollen

POL-PDKO: Start der Motorradkontrollen
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Lahnstein (ots)

Bei bestem Wetter führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz am Sonntag, den 03.05.2026 die erste Schwerpunktkontrolle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein durch. Die Verkehrskontrollen erstreckten sich von 10:30-16:30 Uhr und fanden u.a. auf der L327 und der K68 statt.

Insgesamt wurden von den eingesetzten Polizeibeamten über 80 Zweiräder kontrolliert. Unter den kontrollierten Fahrzeugen befanden sich Motorräder, Leichtkrafträder, Kleinkrafträder und E-Scooter. Bei zwei Motorrädern wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt und es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten an den Zweirädern glücklicherweise lediglich kleinere Mängel fest.

Die Verkehrskontrollen wurden vom Großteil der Zweiradfahrenden positiv wahrgenommen.

Der Zweiradkontrolltrupp wird die gesamte Motorradsaison über Schwerpunktkontrollen mit dem Fokus auf Zweiradfahrende an unterschiedlichen Orten durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Telefon: 0261-10354005

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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