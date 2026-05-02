Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung vom 24.04.2026

Simmern/Hunsrück (ots)

Am 24.04.2026 gegen 06:15 Uhr kam es auf der K35 zwischen Gödenroth und Beltheim zu einem verkehrsgefährdenden Überholvorgang. Ein PKW überholte kurz vor einer Linkskurve einen Kleinbus, obwohl die Überholstelle aufgrund des Kurvenverlaufs unübersichtlich war und somit keine ausreichende Sicht bestand. Zum Zeitpunkt des Überholvorgangs näherte sich ein entgegenkommender PKW. Der Fahrer des Kleinbusses als auch der entgegenkommende PKW-Fahrer wurden zu einer Vollbremsung gezwungen, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizeiinspektion Simmern bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden PKW, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

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