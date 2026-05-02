PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung vom 24.04.2026

Simmern/Hunsrück (ots)

Am 24.04.2026 gegen 06:15 Uhr kam es auf der K35 zwischen Gödenroth und Beltheim zu einem verkehrsgefährdenden Überholvorgang. Ein PKW überholte kurz vor einer Linkskurve einen Kleinbus, obwohl die Überholstelle aufgrund des Kurvenverlaufs unübersichtlich war und somit keine ausreichende Sicht bestand. Zum Zeitpunkt des Überholvorgangs näherte sich ein entgegenkommender PKW. Der Fahrer des Kleinbusses als auch der entgegenkommende PKW-Fahrer wurden zu einer Vollbremsung gezwungen, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizeiinspektion Simmern bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden PKW, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern

Telefon: 06761/9210
EMail: pisimmern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 12:55

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich K1/K3

    Dillendorf/ Hunsrück (ots) - Am 01.05.26 gegen 10:31 Uhr kam es im Kreuzungsbereich K1/K3 unmittelbar hinter dem Ortsausgang Dillendorf in Fahrtrichtung Dill zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtet ein von Sohrschied kommender Kradfahrer im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines in Fahrtrichtung Dill fahrenden PKW. Das ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 02:31

    POL-PDKO: Nachtragsmeldung - Fahrzeugbrand

    Koblenz (ots) - Am 30.04.2026 um ca. 23:40 Uhr erhielt hiesige Dienststelle Kenntnis über den Vollbrand eines Notarztfahrzeuges auf der Horchheimer Höhe in Koblenz. Gemäß den Ermittlungen vor Ort befand sich das Fahrzeug ursprünglich auf einer Einsatzfahrt auf der B49 von Koblenz kommend in FR Westerwald. Nachdem das Fahrzeug diverse Fehlermeldungen anzeigte, entschloss sich der Fahrer an der Horchheimer Höhe ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 13:54

    POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall durch jungen Fahrer

    Neuwied (ots) - Am Donnerstagmorgen wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 06:30 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der L258 (sog. Alteck) informiert. Die alarmierten Einheiten der Feuerwehr-, Polizei- und des Rettungsdienstes Neuwied trafen nur wenige Minuten später zeitgleich an der Unfallstelle ein. Im Kurvenbereich konnten drei beteiligte-, teils schwerstbeschädigte PKW samt Insassen festgestellt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren