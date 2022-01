Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bendorf/Rhein (ots)

Am 08.01.2022 um 22:20 Uhr wurde die Polizei in Bendorf von einem Zeugen über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Kenntnis gesetzt. Die Beamten konnten dann im Rahmen der Fahndung den betreffenden PKW in der Adolph-Kolping-Straße in Bendorf stellen und die Fahrzeugführerin überprüfen. Dabei wurde festgestellt, dass die 63-jährige Beschuldigte mit 2,06 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

