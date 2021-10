Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Betrunkener Randalierer wird festgenommen

Lahnstein (ots)

In den Morgenstunden des heutigen Freitags, 22.10.2021, teilten mehrere Personen einen offensichtlich betrunkenen Mann mit. Dieser Mann torkelte auf der Brückenstraße in Lahnstein umher und fiel immer wieder in den fließenden Verkehr. Die Kollegen konnten den Mann in Höhe der Kreuzung zur Westallee antreffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er durch seine Gehweise eine PKW-Fahrerin zum Anhalten gebracht und spuckte dieser durch die geöffnete Scheibe ins Auto. Der Mann war sehr alkoholisiert und fiel durch sein Verhalten negativ auf. Er erhielt durch die eingesetzten Beamten einen Platzverweis, dem er nur zögerlich nachkam. Er wechselte lediglich die Straßenseite, um dann dort eine Flasche nach einem vorbeifahrenden PKW zu werfen. Der Mann wurde anschließend unter Widerstand gefesselt und zur Ausnüchterung bis in die Abendstunden in das Gewahrsam der Polizei Lahnstein verbracht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Den Mann erwarten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell