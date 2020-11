Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines Einfamilienhauses - Erstmeldung-

Kirchberg/HunsrückKirchberg/Hunsrück (ots)

Seit 09:30 steht in der Sandkuhlstraße in Kirchberg ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Die beiden Bewohnerin mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchberg und der Polizei Simmern aus dem Haus geborgen werden. Eine Hausbewohnerin, 80 Jahre alt, wurde mit Verbrennungen und Rauchgasintoxikation durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen; die zweite Hausbewohnerin, 79 Jahre alt, blieb unverletzt. Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauern an.

