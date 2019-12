Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Wohnhaus

Enzkreis (ots)

Schaden in noch unbekannter Höhe haben Einbrecher verursacht, als sie am Abend des 24. Dezembers zwischen 16:30 und 00:15 Uhr in ein Wohnanwesen in Illingen eingedrungen sind.

Die Täter hatten ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Kopernikusstraße verschafft. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Zum Diebesgut kann bisher lediglich gesagt werden, dass ein Paar Manschettenknöpfe sowie Bargeld entwendet wurden. Nachdem sie das Anwesen über die Terrassentüre wieder verlassen hatten, suchten die Einbrecher unerkannt das Weite.

Zeugen, welche die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 zu melden.

