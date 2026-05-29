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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Feuerwehreinsatz am Schulkomplex Calvarienberg - Ahrweiler 29.05.2026

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Blandine-Merten-Straße - Calvarienberg (ots)

Aktuell kommt es im Bereich des Schulkomplexes Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet. Weiterhin wird darum gebeten den Nahbereich des Schulkomplexes zu meiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen,
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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