POL-PDMY: Feuerwehreinsatz am Schulkomplex Calvarienberg - Ahrweiler 29.05.2026

Adenau (ots) - Heute kam es mehrfach zu Betrugsversuchen im Bereich Adenau. Angebliche Sparkassenmitarbeitende meldeten sich telefonisch bei älteren Menschen und gaben an, dass es auf dem Konto zu einer Fehlbuchung gekommen sei. Man benötige nun die EC-Karte mit PIN und würde jemanden von der Sparkasse vorbeischicken, um diese abzuholen. In einem Fall hatten die bisher unbekannten Täter erfolgt, erlangten die Karte ...

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