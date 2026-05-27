POL-PDMY: Einbruch in Mosel-Freibad Ellenz-Poltersdorf

Sinzig (ots) - Am Abend des 26.05. gegen ca. 18Uhr ereignete sich ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit PKW in der Hohenstaufenstraße in Sinzig, welche derzeit durch erhebliche Baumaßnahmen saniert wird. In diesem Zusammenhang wurde ein Gasrohr derart beschädigt, dass Gas austrat. Da eine Gefährdung der Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Teilbereiche der angrenzenden Häuser geräumt, bis der ...

mehr