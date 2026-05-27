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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Mosel-Freibad Ellenz-Poltersdorf

Kripo Mayen (ots)

Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht vom Montag 25.05. auf Dienstag, 26.05.26 in das Freibad von Ellenz-Poltersdorf ein. Der/die Täter entwendeten Bargeld. Wer kann Hinweise geben bzw. hat verdächtige Beobachtungen zu dieser Zeit in Ellenz-Poltersdorf gemacht?

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Mayen
Hahnengasse 11
56727 Mayen
kimayen@polizei.rlp.de
02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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