Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Graffiti-Sprüher am Bahnhof Kreuzberg

Altenahr-Kreuzberg (ots)

Am frühen Pfingstmontagmorgen, gg. 03.45 Uhr, meldete ein Benutzer des Campingplatzes in Kreuzberg, dass er mehrere Personen am Bahnhof Kreuzberg bemerkte habe, die dort augenscheinlich Graffiti-Farbe sprühen sollen. Beim Eintreffen der Polizei kurze Zeit später konnten lediglich noch mehrere Dosen, zum Teil noch voll, aufgefunden werden, die die Täter augenscheinlich bei ihrer überhasteten Flucht zurückgelassen hatten. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei abgestellte Züge großflächig besprüht worden waren. Die hinzugezogene zuständige Bundespolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort. Hierzu sucht die Polizei noch Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

