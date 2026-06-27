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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Anhängers

Norken (ots)

Norken. Am Samstag, 27.06.26, 17:15 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zum Brand eines Anhängers in Norken, auf einem Feldweg an der Kreisstraße 26, alarmiert. Ein mit Meterholz beladener landwirtschaftlicher Anhänger war vermutlich infolge der Hitzeeinwirkung in Vollbrand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandschaden wurde auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich geschätzt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Bad Marienberg, Norken, Neunkhausen, Langenbach sowie Kirburg mit insgesamt 35 Einsatzkräften. Dazu noch eine Rettungswagenbesatzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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