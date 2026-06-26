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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl einer Ortstafel

Salz (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 12.06.2026, bis Montag, 15.06.2026, wurde durch einen unbekannten Täter eine Ortstafel der Gemeinde Salz entwendet. Das Verkehrszeichen war an der K96 am Ortsausgang in Richtung Guckheim aufgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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