Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nastätten (ots)

Am 22.06.2026 in der Zeit von ca. 13:00 Uhr bis ca. 18:15 Uhr kam es in Nastätten an der privaten Verbindungsstraße zwischen Rheinstraße und Industriestraße, in Höhe der Rheinstraße 62, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ausparkendes Fahrzeug beschädigte einen grauen Transporter der Marke Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771 93270 in Verbindung zu setzen.

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