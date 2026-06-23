POL-PDMT: Entwendeter Anhänger von einem Grundstück
Norken (ots)
Am heutigen Tag wurde im Tatzeitraum zwischen 15:00 und 19:00 Uhr von einem Grundstück in der Schulstraße ein PKW-Anhänger (750 kg, Farben: Silber / Alu) mit WW-Kennzeichen entwendet bzw. von dort von bislang unbekanntem Täter wegtransportiert. An dem Einachsigen Anhänger ist das Gehäuse des hinteren, rechten Blinklicht beschädigt.
Es werden Zeugenhinweise erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-00
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell