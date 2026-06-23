POL-PDMT: Entwendeter Anhänger von einem Grundstück

Rothenbach (ots) - Am Montag, den 22.06.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B 255 auf Höhe der Ortslage Obersayn (Rothenbach) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeuge berührten sich dabei mit ihren linken Außenspiegeln miteinander. Einer der Beteiligten hielt im Anschluss nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In dem Zusammenhang wird nach einem orangefarbenen Sprinter ...

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