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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Begnungsverkehr

Rothenbach (ots)

Am Montag, den 22.06.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B 255 auf Höhe der Ortslage Obersayn (Rothenbach) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeuge berührten sich dabei mit ihren linken Außenspiegeln miteinander. Einer der Beteiligten hielt im Anschluss nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In dem Zusammenhang wird nach einem orangefarbenen Sprinter oder kleineren LKW gesucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweisen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden (Tel. 02663/98050).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02663/98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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