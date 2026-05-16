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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW am Bahnübergang durch Zug erfasst

Dernbach WW. (ots)

Am Samstag gegen 11.20 Uhr kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Regionalzug der Hessischen Landesbahn und einem PKW. Der PKW, besetzt mit zwei Personen, wollte den eingleisigen Bahnübergang innerhalb geschlossener Ortschaft überqueren und übersah den von rechts herannahenden Zug. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam, bei dem der PKW über ca. fünfundzwanzig Meter über die Gleise geschoben wurde. Weder die Insassen des PKW noch die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Zug befanden wurden verletzt.

Der PKW erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Zug wurde leicht beschädigt und konnte seine Fahrt dadurch nicht mehr fortsetzen. Bis zum Abschleppen des Zuges durch die Deutsche Bahn bleibt die Bahnstrecke in diesem Bereich für den Zugverkehr als auch der Bahnübergang für den regulären Verkehr gesperrt. Vor Ort waren ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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