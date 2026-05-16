Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtrag - Pkw verunfallt und gerät in Brand

Rennerod (ots)

Am Freitagabend (15.05.2026) gegen 20:58 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Westerburg, in der Hauptstraße in Rennerod einen braunen Ford einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf verunfallte der Pkw durch einen Frontalzusammenstoß mit einer Mauer und geriet anschließend in Brand. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Ein weiterer Insasse blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme ist inzwischen abgeschlossen. Die Hauptstraße ist wieder uneingeschränkt befahrbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell