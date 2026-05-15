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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Montabaur

Montabaur (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle am Vatertag auf der B 49 im Bereich des sog. "Großen Herrgotts" brachte ein ernüchterndes Ergebnis. Innerhalb von nur zwei Stunden fuhren 26 Verkehrsteilnehmende schneller als die erlaubten 80 km/h. Auf den Tagesschnellsten mit 119 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR und ein Punkt zu. Insgesamt zog die Kontrolle 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 9 Verwarnungen nach sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
Martin Velten, EPHK
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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