POL-PDMT: Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Montabaur
Montabaur (ots)
Eine Geschwindigkeitskontrolle am Vatertag auf der B 49 im Bereich des sog. "Großen Herrgotts" brachte ein ernüchterndes Ergebnis. Innerhalb von nur zwei Stunden fuhren 26 Verkehrsteilnehmende schneller als die erlaubten 80 km/h. Auf den Tagesschnellsten mit 119 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR und ein Punkt zu. Insgesamt zog die Kontrolle 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 9 Verwarnungen nach sich.
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