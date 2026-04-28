POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit Flucht auf Parkplatz des REWE-Marktes

Hachenburg (ots) - Am Montag, den 27.04.20026, gegen 13:00 Uhr kam es in der Tilmannstraße in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Unfallverursacherin stieß beim Einparken in eine auf der Fahrbahn befindlichen Parkbucht gegen einen geparkten, weißen Kleinwagen. Nachdem der Verkehrsunfall im Nachgang bei der Polizei gemeldet wurde, konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Der ...

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