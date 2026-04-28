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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit Flucht auf Parkplatz des REWE-Marktes

Bad Marienberg (ots)

Bereits am letzten Samstag, 25.04.2026, zwischen 17 und 18 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Bad Marienberg (Nähe der Glascontainer) geparkter weißer PKW, Seat Ibiza, im Bereich der Heckstoßstange durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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