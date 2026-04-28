Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Altendiez. Nachtragsmeldung zum Brand in einem Mehrfamilienhaus

Altendiez (ots)

Durch die Feuerwehren Diez, Altendiez und Heistenbach wurde der Brand schnell gelöscht. Entgegen der Erstmeldung kam es nicht zum Vollbrand des Mehrfamilienhauses bzw. einer dortigen Wohnung. Der Brand entfachte sich auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss, griff jedoch nicht direkt auf die Wohnung über. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die betroffene Wohnung jedoch stark verrußt und ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden dürfte im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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