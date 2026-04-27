Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Radfahrer hat über 2 Promille

Diez (ots)

Am Freitag, 24. April,, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Diez gegen 23:30 Uhr in der Wilhelmstraße ein Fahrradfahrer auf, der sein Rad in "Schlangenlinien" führte. In der folgenden Verkehrskontrolle wurde auch schnell der Grund für die unsichere Fahrweise des 29-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Diez gefunden: ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Auch für Fahrradfahrer gilt mit 1,6 eine Promillegrenze für die absolute Fahruntüchtigkeit. Wer erwischt wird und diesen Wert überschritten hat, muss mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis für Pkw, Motorrad etc. rechnen, auch wenn er "nur" mit dem Fahrrad unterwegs war.

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