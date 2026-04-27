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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach. Betrunken am Steuer unterwegs - Zeugen gesucht!

Birlenbach (ots)

Am Sonntag, 25. April, erhielt die Polizei gegen 23:10 Uhr durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer den Hinweis auf einen unsicher geführten Pkw zwischen Limburg und Holzheim. Wenige Minuten später konnte eine Streife der Polizeiinspektion Diez das Fahrzeug an der Halteranschrift in Birlenbach kontrollieren. Der 59-jährige Fahrzeughalter roch hierbei deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. Der Mitteiler, welcher bis zur Kontrolle durch die Polizei hinter dem Pkw hergefahren war, konnte zudem noch ein gefährliches Überholmanöver des Beschuldigten beschreiben. Dabei sollen auf der Bundesstraße 54 zwischen Holzheim und Diez in einer Rechtskurve sowohl ein überholter Mofafahrer wie auch die Insassen eines entgegenkommenden Pkw gefährdet worden sein. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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