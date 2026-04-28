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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Containers

Weisel (ots)

Am 27.04.2026 gegen 22:00 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer der Brand eines Schuttcontainers in Weisel gemeldet.

Die rasch eingetroffenen freiwilligen Feuerwehren aus St. Goarshausen, Weisel und Dörscheid waren mit starken Kräften vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass keine Personen zu Schaden kamen.

Wie der Inhalt des Containers in Brand geraten ist, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen am Abend des 27.04.2026 in Weisel der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Telefon: 06771-93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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