Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel - Weiterer Nachtrag zum Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L339

Weisel (ots)

In Ergänzung zu dem schweren Verkehrsunfall zwischen Kaub und Weisel auf der L339, ist der schwer verletzte Motorradfahrer (56-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis) in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren