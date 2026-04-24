POL-PDMT: Weisel - Weiterer Nachtrag zum Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L339
Weisel (ots)
In Ergänzung zu dem schweren Verkehrsunfall zwischen Kaub und Weisel auf der L339, ist der schwer verletzte Motorradfahrer (56-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis) in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell