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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Anrufer falscher Polizeibeamter in Bereich Sankt Goarshausen

Sankt Goarshausen (ots)

Am 23.04.2025 kam es bereits am Vormittag bei mehreren Geschädigten zu Anrufen falscher Polizeibeamte. Den Geschädigten wurde mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch kam und nun der Name der Geschädigten auf einer Liste der Einbrecher gefunden wurde.

Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche.

Die Polizei fragt nie nach Wertgegenständen oder bittet Sie, diese auszuhändigen.

Stellen Sie solche einen Anruf fest, legen Sie bitte sofort auf und informieren umgehend die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Telefon: 06771-93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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