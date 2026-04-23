POL-PDMT: Schussabgabe auf Verkehrszeichen, Wanderkarten *** Zeugen gesucht ***

Weroth (ots) - Jeweils in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 9. und 10. April und vom 16. und 17. April kam es auf dem Friedhof von Weroth (L 314) zu Diebstählen von religiösen Figuren (Madonna), Kreuzen, oder sonstigem Grabschmuck. Bisher wurden mindestens acht Fälle bekannt. Die Gegenstände aus Messing oder Bronze wurden teilweise herausgerissen, oder durch ...

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