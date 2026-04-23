POL-PDMT: Schussabgabe auf Verkehrszeichen, Wanderkarten *** Zeugen gesucht ***
Seck (ots)
Von Mittwoch, 01.04.2026, bis Montag, 13.04.2026, kam es im Bereich des Campingplatzes Weiherhof in der Ortsgemeinde 56479 Seck zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an Verkehrszeichen, Wanderkarten sowie Willkommensschild durch vermutlich abgegebene Schüsse. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663 - 98050) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663/9805 0
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