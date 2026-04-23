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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel, Schwerer Verkehrsunfall auf L 339 zwischen Kaub und Weisel, Vollsperrung der L 339

Weisel (ots)

Am 23.04.2026 gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der L 339 zwischen Kaub und Weisel ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW im Gegenverkehr. Die L 339 ist derzeit für den Straßenverkehr gesperrt. Die Vollsperrung wird noch länger andauern. Nähere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56348 St. Goarshausen
Telefon: 06771 93270
Gerald Eberth, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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