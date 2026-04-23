POL-PDMT: Weisel, Schwerer Verkehrsunfall auf L 339 zwischen Kaub und Weisel, Vollsperrung der L 339

Sankt Goarshausen (ots) - Am 23.04.2025 kam es bereits am Vormittag bei mehreren Geschädigten zu Anrufen falscher Polizeibeamte. Den Geschädigten wurde mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch kam und nun der Name der Geschädigten auf einer Liste der Einbrecher gefunden wurde. Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Die Polizei ...

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