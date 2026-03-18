POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage der Emser Therme

Nenetershausen (ots) - In der Nordstraße in Nentershausen kam es am Dienstag, den 17.03.2026, gegen 22:00 Uhr, zu einem Brand im Keller einer Doppelhaushälfte. Der alleinige Bewohner wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt eines Elektrogerätes. Das Feuer griff zu keiner Zeit auf das Gebäude über. Es wurde durch die FFW vollständig abgelöscht. Durch die ...

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