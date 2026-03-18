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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage der Emser Therme

Bad Ems (ots)

Am 09.03.2026, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 17:20 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit seinem/ihrem Fahrzeug einen geparkten blauen SUV in der Tiefgarage der Emser Therme in Bad Ems. Der/die Fahrer(in) flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Tel.: 02603/9700
E-Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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