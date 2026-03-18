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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bogel - Verfolgungsfahrt - 15-jähriger Leichtkraftradfahrer entzieht sich der Verkehrskontrolle

Bogel/Ruppertshofen (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, kam es in der Ortslage Bogel zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 15-jähriger Kraftradfahrer einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

Gegen 13:22 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung am Ortsausgang Bogel in Richtung Auel auf ein Leichtkraftrad aufmerksam, welches im Weiteren durch sie einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale und setzte seine Fahrt unter erheblicher Erhöhung der Fahrtgeschwindigkeit fort. Im Bereich der Ortslage Bogel gelang es dem Kraftradfahrer zunächst sich dem Sichtkontakt zu entziehen. Im Zuge weiterer Maßnahmen konnte zum einen das Kraftrad in einem Waldgebiet bei Ruppertshofen aufgefunden, sowie zum anderen der 15-jährige Kraftradfahrer ermittelt, sowie angetroffen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 15-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u.a. wegen Beteiligung an einem Kraftfahrzeugrennen, sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Konkrete Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigem Stand nicht festgestellt.

Zeugen, sowie möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Tel.: 06771 / 9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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