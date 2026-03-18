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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nentershausen. Brand im Keller einer Doppelhaushälfte

Nenetershausen (ots)

In der Nordstraße in Nentershausen kam es am Dienstag, den 17.03.2026, gegen 22:00 Uhr, zu einem Brand im Keller einer Doppelhaushälfte. Der alleinige Bewohner wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt eines Elektrogerätes. Das Feuer griff zu keiner Zeit auf das Gebäude über. Es wurde durch die FFW vollständig abgelöscht. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Gebäude zumindest vorübergehend nicht bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.03.2026 – 12:00

    POL-PDMT: Einbruch in Modehaus

    Hachenburg (ots) - In der Nacht von Montag, den 16.03.2026 auf Dienstag, den 17.03.2026 kam es in der Wilhelmstraße (Fußgängerzone) in Hachenburg zu einem Einbruch in ein Modehaus. Bislang unbekannte Täterschaft durchwühlte deliktstypisch das Geschäft und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

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    Westerburg (ots) - Bei Verkehrskontrollen am 16.03.26 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Westerburg bei zwei PKW-Fahrern Anzeichen für Drogeneinwirkung festgestellt. Die Kontrollen ereigneten sich jeweils in Rennerod, es handelt sich zum einen um einen 25jährigen Mann und bei der zweiten Kontrolle um einen 26jährigen Mann. Beiden Fahrzeugführern wurden jeweils Blutproben entnommen ...

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