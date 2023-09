Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Einbruch in Firmengebäude

Diez. (ots)

In der Zeit vom 13. - 18. September 2023 kam es in der Heinrich-Hertz-Straße 15 zu einem Einbruch in ein leer stehendes Firmengebäude. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen eines rückwärtig gelegenen Fensters Zugang ins Objekt und entwendeten dort diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

