Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an einem Pkw

Bad Ems (ots)

Am Freitag, den 21.02.2020, kam es in der Zeit von 19:15 Uhr bis 09:00 Uhr am Folgetag zu einer Sachbeschädigung an einem in der Marktstraße am Fahrbahnrand abgestellten blauen 3er BMW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich durch Einschlagen dessen rechten Außenspiegel sowie die Frontschürze. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Bad Ems zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603/970-0

Fax: 02603/970-100

E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell