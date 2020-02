Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dausenau - Hakenkreuz auf Straße gesprüht

Dausenau (ots)

In der Zeit Nacht von Mittwoch, 05.02.2020, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 06.02.2020, 08:00 Uhr, brachte eine unbekannte Person ein Graffiti in Form eines Hakenkreuzes auf der Lahnstraße in Dausenau auf. Ein Zeuge fand in Höhe der Einmündung der Kirchgasse das mit neon-oranger Sprühfarbe auf die Fahrbahn aufgebrachte Symbol. Im weiteren Verlauf stellten die hinzugerufenen Beamten im Rinnstein der Lahnstraße noch die Buchstabenkombination "KEV" in gleicher Farbe fest.

Die Polizei ermittelt wegen Straftaten der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02603-9700 zu melden.

