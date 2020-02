Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kroppach - Pkw fährt in Böschung und landet auf dem Dach

Kroppach (ots)

Am Mittwoch, dem 05.02.2020 befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer um 8 Uhr die L265 aus Mudenbach kommend in Fahrtrichtung Kroppach. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug fuhr eine Böschung hoch und landete mit dem Dach wieder auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

