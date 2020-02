Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: FZG-Aufbrüche - hochwertiges Werkzeug entwendet

Altendiez / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

In der Nacht vom 05./06.02.20 wurden drei Klein-LKW / Kastenwagen, die in Altendiez in der Grabenstr./Landgrabenstr. und der Diezer Straße abgestellt waren, von Unbekannten aufgebrochen. Entwendet wurde hochwertiges Werkzeug/Maschinen im Schätzwert von ca. 15.000.-. In dem Zusammenhang fiel ein weißer Klein-PKW auf, der in der Nacht mit lauten Auspuffgeräuschen in der Landgrabenstraße gesehen wurde. Hinweise an die Polizei Diez werden unter 06432 / 6010 oder pidiez@polizei.rlp.de erbeten.

