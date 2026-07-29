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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von 14 Warnbaken mit Warnleuchten - Zeugen gesucht

Puderbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von 27.07.2026, 16:30 Uhr, bis 28.07.2026, 07:30 Uhr, insgesamt 14 Warnbaken mit Warnleuchten einer Baufirma. Die Warnbaken waren zur Einrichtung einer Wanderbaustelle entlang der L267 vorgesehen und am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Puderbach, etwa fünf Meter hinter dem Bahnübergang, abgelegt. Zum Tatzeitpunkt waren sie noch nicht zur Verkehrsregelung eingesetzt.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der L267 beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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