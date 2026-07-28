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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Grabschmuck - Zeugen gesucht

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 23.07. bis 26.07. wurden auf dem Friedhof in Asbach, Ortsteil Limbach, eine bronzene Grableuchte sowie eine bronzene Vase von einer Grabstätte entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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