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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erstmeldung - Wohngebäudebrand in Unkel

Unkel (ots)

Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in einem Wohngebiet in 53572 Unkel. Die Löscharbeiten an dem betroffenen Einfamilienhaus sind noch im Gange. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch den Brand niemand verletzt.

Es wird darum gebeten, vorerst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Eine Abschlussmeldung wird erfolgen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

PHK'in Huber
Polizeiinspektion Linz

Telefon: 02644/943-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 
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