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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines leerstehenden Hauses

Frankenthal (ots)

Am Mittwochabend (03.06.2026) geriet gegen 18 Uhr ein leerstehendes Gebäude im Garküchenweg in Brand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierten Polizeikräfte in unmittelbarer Nähe des Brandortes drei mögliche Tatverdächtige im Alter von 13, 14 und 15 Jahren. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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